頒發感謝狀予資深特勤同仁以資鼓勵。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市警察局保安大隊特勤中隊，為外界所熟知的「霹靂小組」已成立近10年，勇猛隊員打擊犯罪、出生入死，大隊長王子雄日前頒感謝狀給資深特警賴君岳，並邀其家眷一同出席領獎，2名年幼兒女穿著訂製的小小警察制服參加，童顏童語要加入特警行列，鋤暴安良。

保安大隊長王子雄表示，特勤中隊同仁都是受過專精的武器，及戰術訓練的特種警察，從圍捕要犯的槍戰，並獲派國外參訓，各個身懷絕技、身經百戰，也是打擊犯罪特殊部隊及第一線反恐警力，實戰經驗相當豐富，在「線上立即破獲」案件的績效評比中也是常勝軍。

王子雄指出，特勤員警們平日除擔服台中市全區的機動巡邏外，並支援各警察單位的快打部隊，無論擴大臨檢、詐欺集團機房破門、歹徒持槍或其他重大刑案攻堅、逮捕任務；配合押送台中地檢署、法院有重要服刑人員或重刑犯，其特勤中隊強力武裝警力，是台中市維護治安的「鐵拳部隊」，拚治安利器。

大隊長王子雄頒發感謝狀予資深特勤同仁以資鼓勵，王與賴員帶著孩子一起唸出感謝狀上的內容，展現出霹靂特警鐵漢柔情的一面，感謝特警們為了維護台中市的長治久安，以及長期打擊各類型犯罪所做的犧牲與奉獻，讓這座城市更加宜居、安全。