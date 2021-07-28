隨著青埔地區多向商業設施陸續進駐，目前唯一可往來青埔的國道2號大竹交流道塞車情形也日漸嚴重，為紓緩壅塞情形，桃園市政府交通局提案大竹交流道增設高架橋跨越中正東路的匝道，且28日已獲交通部高速公路局審議修正後並通過。

國2大竹交流道每逢尖峰時段塞車情形嚴重，為紓緩壅塞，交通局向高公局提案「國道2號大竹交流道改善工程可行性研究」盼大竹交流道增設高架橋跨越中正東路的匝道，交通局指出，該案28日已獲高公局審議修正後並通過，預估未來前往青埔的用路人可減少15至20分鐘的路程。

交通局表示，提案中規畫增設的高架橋跨越中正東路後匝道於五福路前落地，並說明，該匝道預估可轉移近8成直行的交通量，關於經費，交通局指出，本計劃總經費約4.4億元，分別由中央支應3.6億元，市府負擔0.79億元，後續將交由交通部高速公路局辦理規劃設計及用地取得。

交通局劉慶豐局長指出，「國道2號大竹交流道改善工程」是地方期盼已久的工程，市府將積極協助辦理用地取得作業，以加速用地取得、工程發包等進度，有效縮短計畫時程，期望可儘早開工，以完備中壢青埔地區之聯外交通，紓解大竹交流道及機場系統尖峰時間壅塞問題，提供更便捷、舒適之公路運輸服務。

當地里長表示，大竹交流道每逢假日、職棒開打或大型活動引來遊客、球迷，路口就常有塞車情形，強調交流道一直不能有效消化車流，更形容壅塞車流下交流道後有如大水般「有洞就鑽」，強調壅塞車流甚至會大量擠入當地產業道路，影響當地居民生活品質。