28日續有中華射箭隊個人賽事，這次換成「雷母」雷千瑩在女子個人賽64強遭遇烏克蘭選手薇羅妮卡，雙方拚到最後一局才分勝負，薇羅妮卡連續射出3支10分箭收尾，最後以6比4擊退雷千瑩，也讓雷母跟隨譚雅婷之後止步64強。

雷千瑩第1局就很強勢，第1箭射出9分之後，連兩箭都是10分箭，首局就以29比26輕鬆拿下；不過第2局換成薇羅妮卡射出29分高分，雷母只有射出25分，也讓前兩局打完之後，雙方打成2比2平手僵局。

來到第3局，雷千瑩及時找回準星，又是射出29分，也讓她以29比27驚險拿下此局；沒想到第4局雷千瑩只射出24分，再以24比26輸掉，雙方又回到4比4平手的原點。

不過雷千瑩第5局第1箭就射出10分箭，薇羅妮卡也回以10分箭，雷千瑩第2箭9分，薇羅妮卡又是10分，第3箭雷千瑩只射出8分，薇羅妮卡以10分箭收尾，最後1局以完美的30比27擊敗雷母。