繼標普、中誠信後，另一國際評級機構惠譽28日將中國恒大的長期發行人違約評等由「B」下調至「CCC+」，反映恒大的流動性脆弱，而近期的負面消息可能會影響利益相關者的信心，進一步對流動性施壓。

標普26日晚間發布評級行動報告，將中國恒大及其子公司恒大地產、天基控股的信用評級從B+調降至B-，且展望負面，理由包括恒大融資管道收緊將約束其有序減債的能力，因需要更激進價格促銷以回籠現金所帶來的盈利能力嚴重下降等。

27日，中誠信國際亦宣布將恒大地產主體及相關債項評級撤出信用評級觀察名單，展望調整為負面。

恒大旗下恒大地產28日回應，對中誠信國際將公司主體及債項信用等級評級展望調整為負面，深表遺憾和不理解。

恒大地產表示，截至6月30日，公司有息負債較2020年最高時大幅下降約人民幣3000億元，淨負債率降至100％以下，實現一條「紅線」變綠。

恒大地產稱，本次評級事項，不會對公司償債能力產生重大不利影響，亦不會對相關債券投資者適當性管理及債券質押式回購資格產生重大影響。