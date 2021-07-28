蘋果執行長庫克（Tim Cook）周二（27日）在電話中向分析師表示，矽谷的「供應限制」將影響本季iPhone與iPad的銷售。

他解釋，目前蘋果面臨缺貨的晶片，並非是高效能處理器採用的先進製程晶片，而是所謂的傳統製程（legacy node）晶片，這些晶片通常用於一般日常功能，像是驅動顯示器或音頻解碼，也可用來製造較舊型的設備。

庫克表示:「我們遭遇的限制，大部分與其他業者相當類似，我將此定義為整個產業的短缺。」

庫克坦承，蘋果確實有一些缺貨問題，加上需求如此強勁，已經超出他們預期，導致蘋果很難在前置時間（lead times）內取得整套零件。

庫克並補充，如果不是晶片短缺造成的供應限制，上季業績可能還會更好。他解釋上季晶片荒主要影響的是Mac與iPad，至於本季衝擊較大的則為iPhone與iPad。另外運費過高，也是蘋果現今遭遇的另一問題。