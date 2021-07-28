勝一化工上半年每股稅後盈餘4.51元 18:332021/07/28 工商 顏瑞田 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 勝一化工（1773）28日召開董事會，通過今年上半年財報，上半年營收約50.15億元，淨利8.11億元，換算每股稅後盈餘約4.51元，比去年同期的3.09元，年增45.95％。 世豐Q2每股賺1.29元 創單季新高 《汽車股》IKKA-KY Q2獲利靚 H1每股稅前賺6.05元 #勝一 #化工 #上半年每股稅後盈餘 #日召開董事會 #上半年財報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》聯電Q2毛利率衝破3成 每股賺0.98元 17:232021/07/28 財經 開發金控上半年獲利穩健向上 五大策略成果顯著 17:322021/07/28 財經 裕民Q2獲利10.32億元 今年單季賺盈去年全年 11:022021/07/28 財經 IMAX中國上半年業績年增近8倍 股價漲9％ 12:122021/07/28 財經 《半導體》杰力H1大賺 震盪翻紅、高低差達37元 13:082021/07/28 財經 《金融股》三商壽H1每股盈餘1.1元 淨值比為3.55％ 07:452021/07/28 財經 《類股》供應吃緊撐價 鋼鐵股挺住了 12:172021/07/28 財經 《電子零件》欣興H1獲利跳增逾2倍 每股賺2.73元登同期高 07:452021/07/28 財經 《電子零件》台光電Q2業績登峰 上半年EPS達6.65元 17:402021/07/28 財經 《文創股》鈊象董座看旺H2 商用機營收貢獻大 13:252021/07/28 財經 京城銀員工 每人領五千消費金 04:102021/07/28 財經要聞 財經熱門新聞 一張椅子造成核二廠2號機急停 台電為荒謬疏失道歉並將懲處 - 財經 黑吃黑 主力如何被丙種玩殘？ - 財經 慘爆！陽明再殺不停 明恐「被抓去關10天」 - 財經 萬海驚奇收漲停 航運止跌？ 他曝下階段這樣走 - 財經 台積電南京廠28奈米擴建案 投審會4理由放行 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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