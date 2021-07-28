伴隨色料、樹脂出貨動能復甦推進，加上電子、特化營運活絡衝刺，永光（1711）、長興(1717)上半年獲利翻倍躍進。其中，長興自結6月稅前盈餘3.59億元，年增56.87％，每股稅前盈餘0.29元；累計1-6月稅前盈餘24.12億元，年增129.09％，每股稅前盈餘1.94元。

此外，永光6月自結營業淨利4197萬元，稅前淨利4009萬元，一掃去年同期虧損陰霾，翻倍提振；上半年自結營收年增22％，營業淨利3.54億元，成長392％，稅前淨利3.66億元，年增208％。以股本54.78億元推算，每股稅前盈餘0.67元。

長興表示，6月延續今年來需求暢旺表現，營收年增44.74％。產品售價仍能反應原物料上漲，對毛利率衝擊有所減緩，不過運費等營業費用增加，6月稅前盈餘月減18.75％，但仍較去年同期大幅成長56.87％。

展望下半年，長興認為，電子材料進入傳統旺季，下游產業需求暢旺，乾膜光阻與真空壓模機出貨可望維持；特用材料受惠產品組合優化提升獲利率，有機會延續第二季表現；合成樹脂客戶對原物料上漲預期不再強烈，出貨趨緩，下半年進入高基期，須觀察大陸市場需求的變化。

永光因特化產品與電子化學品受到各地工業活動恢復需求轉好所致，帶動產品組合轉佳，毛利率向上提振。醫藥各項主要產品批量放大與新產品相繼推出，為業績帶來正向挹注；並大力推展代工業務，增加稼動率，並藉由與新藥公司合作，帶動商機，強化長期利基。

永光指出，特化高附加價值光安定劑產品銷售穩健推進；電子化學品更應疫情肆虐，商業型態改為零接觸、遠距通訊，進而帶動半導體、光電產業需求上揚，營運加速推進。