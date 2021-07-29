以敢言著稱的中國企業家、河北大午農牧集團創辦人孫大午，今天被河北省高碑店市人民法院依聚眾衝擊國家機關、尋釁滋事、非法採礦、非法吸收公眾存款等8項罪名，一審判處有期徒刑18年。

高碑店市人民法院傍晚透過微信公眾號，公布這項判決結果。院方同時還對孫大午處以人民幣311萬元（新台幣1340萬元）的罰金。此外，同列被告的河北大午農牧集團及相關人士，也被判處「相應刑罰」。

但高碑店市人民法院並未提到大午集團及其他被告的刑度，也沒有提到孫大午及其他被告是否上訴。

根據判決書，法院認定孫大午觸犯聚眾衝擊國家機關、妨害公務、尋釁滋事、破壞生產經營、強迫交易、非法採礦、非法占用農用地、非法吸收公眾存款等8罪。數罪併罰，決定執行有期徒刑18年，並處罰金311萬元。

院方聲稱，部分人大代表、政協委員及被告人的親屬、群眾代表「旁聽了案件審判」。

在中國有「良心企業家」之稱的孫大午，1985年以1000隻雞與50頭豬起家，創立「大午農牧集團」，曾是中國500大民企之一。曾斥資建設學校、醫院，並斥資補貼員工、工廠周邊村民及當地學生，每天餐飲收費只收取10元，因此頗具聲望。

然而，孫大午長期敢於批評當道及時局，不時發表文章，因而觸怒官方。2020年11月11日，高碑店市警方對孫大午採取刑事拘留，指控他涉嫌尋釁滋事和破壞生產經營。孫妻、兩個兒子兒媳、大午集團高層等28人也同時被捕。

隨後，孫大午雖被指定居所監視居住，形同軟禁。但在今年4月22日，孫大午及其他6名親屬兼公司高層分別收到逮捕通知書，失去自由至今。（編輯：邱國強/吳柏緯）1100728