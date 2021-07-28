一名教授非洲鼓的詹姓女子，今年4月間在中壢車站被葉姓員警以「行跡可疑」盤查，詹女認為原因不明拒絕，並脫口而出「真的很蠢」，被警方依妨害公務當街「大外割」制伏逮捕，詹女事後將過程發布在網路，並赴該派出所提告妨害自由、傷害等罪，桃檢今（28日）下午首開偵查庭，詹女指出，希望警方未來執法可以改革，能力不足的警察能受裁決。

回顧此案，詹女今年4月22日從台中搭火車，準備到中壢教室教學時，一名葉姓巡邏員警認為她神色緊張，表示沒看過她，請求出示證件，但詹女認為沒有必要告知，便脫口而出：「真的很蠢」，葉員認為遭辱罵，便以《妨害公務》之名將她以現行犯逮捕。

拘捕過程中，詹女一度遭葉員「大外割」摔倒制伏，葉員還找來線上支援警力，一起將詹女送至派出所訊問，詹女事後在個人臉書PO文「失去自由的9個小時」引發網友熱評，怒斥員警執法態度可議。詹女為維護自身權益，3天後5重回興國派出所，帶著驗傷單、盤查影片及友人提供的現場影片報案，對當事員警提告。

詹女今天在律師陳孟秀陪同下出庭，律師指出，本案重點在員警對一般民眾進行非法盤查。詹女則說，她會提起訴訟是希望，所有曾經跟她一樣，遭遇不公平盤查的朋友能得到公平對待，希望所有，合法執勤、盡忠職守的警察，可以與人民互信互賴合作，讓違法的判斷錯誤、能力不足的警察受到應有的裁決。

針對此案，中壢警分局強調，內部未來會以更委婉方式，維護社會治安，以保障鄉親生命財產安全。