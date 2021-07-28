國內疫情爆發期間，各行各業承受巨大衝擊，許多民眾的生計也遭逢困難，根據勞動部與行政院主計總處調查結果顯示，本期實施無薪假勞工人數近4.5萬人，上月失業人數則為57萬人，雙雙創下疫情以來新高。所幸國內疫情逐漸緩和，就業市場出現活絡現象，根據1111人力銀行統計，餐飲業、觀光旅遊業目前開出近3萬個職缺，其中不乏高薪工作機會。

根據勞動部統計，截至7月26日為止，有向政府通報實施無薪假的企業共有3679家，實施無薪假的勞工人數則有4萬4973人，相較於疫情爆發之前的4月份，爆增將近10倍之多，是疫情以來的最高峰。

而根據行政院主計總處統計，6月份的失業人數為57萬人，失業率則為4.80%，相較於疫情爆發之前的4月份，大幅提升1.16個百分點，是自2010年11月以來的新高點。而在就業人數方面，相較於5月份，大幅減少9萬7000人，其中光是服務業部門就減少了9萬4000人，並以住宿及餐飲業、其他服務業受創最深，不少勞工在疫情期間，轉而透過跑外送、做兼職等方式，勉強維持基本生活開銷。

所幸國內疫情逐漸緩和，就業市場也出現活絡現象，根據1111人力銀行統計，餐飲業、觀光旅遊業目前開出近3萬個職缺，其中不乏許多高薪工作機會，包括：西大發徵求外場工作人員，月薪4萬元至4.3萬元；一級棒11元串烤徵求烤肉工作人員，月薪7萬元；野宴餐飲集團徵求店長，月薪4.5萬元至5萬元等，更多工作機會請上1111人力銀行。