昨天降級首日，台南市警方針對剛解封的美容美體業、按摩業及民俗調理業等，安排臨檢稽查勤務。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市警局自27日起連續3日與市府相關局處，實施聯合臨檢稽查轄區八大類營業場所。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市長黃偉哲呼籲民眾仍應減少非必要群聚活動，出門務必戴好口罩。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

昨天降級首日，台南市警方針對剛解封的美容美體業、按摩業及民俗調理業等，安排臨檢稽查勤務，一晚下來稽查72家，總計有3家業者未落實實聯制規定、1件未戴口罩、1件違反菸害防治法，此外，第五分局還同時查獲1名違反著作權法、藏匿人犯的通緝犯。

防疫警戒調降2級首晚，台南市警局長方仰寧為避免有不法業者心存僥倖，會有「人與人的連結」導致防疫破口，指示各分局自27日起連續3日與市府相關局處，實施聯合臨檢稽查轄區八大類營業場所。

市警局表示，在3級警戒期間，查處違反防疫規定行為，移送衛生局裁罰共計1861件；治安方面，取締色情避免「人與人的連結」7件，緝獲詐欺車手250人、攔阻詐騙案件565件、攔阻成功金額達1億3103萬元，偵處假訊息15件。

市警局說，為防堵外籍移工未能遵守防疫規定，持續配合勞工局加強移工宿舍查察，並於移工宿舍及易群聚地點增設368處電子巡邏箱，3級期間，查獲外籍移工未戴口罩計59人、違規群聚及違法案件11件、非法移工26人。

「治安沒有空窗期！」台南市長黃偉哲在防疫記者會上，肯定警方於防疫期間的辛勞，降為2級警戒後仍不可大意，呼籲民眾仍應減少非必要群聚活動，出門務必戴好口罩，並且勤洗手與消毒，並落實實聯制等相關規定。