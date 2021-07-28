全台27日起降為二級警戒，台南市政府相關局處也同步展開稽查，經發局副局長蕭富仁說，這次稽查對象包含餐飲業、休閒娛樂業，針對27日起降為二級的餐飲業有條件內用，2天累計稽查310家，其中，34家符合規定，265家還未開放內用，11家違規，當場勸導符合規定。另，餐飲防疫安心內用標章目前累計有35家申請。

針對有條件開放包含按摩美容美體、民俗調理業等，昨天聯合稽查7家，查獲民俗調理業違規，已依相關規範處分。經發局呼籲，各業者在目前有條件開放下，必須要落實防疫指引措施，南市府會持續來做輔導稽查，違反者，按照傳染病疾病法相關的規定來做處分。

警察局副局長劉祥浤表示，26日起規畫臨檢稽查作為，針對養生館、護膚店理容、按摩店實施實聯制、戴口罩等防疫措施展開稽查，27日稽查轄內72家，查獲通緝犯1名、違反實聯制3件、未戴口罩1件、菸害防制法1件。

此外，三級警戒期間從5月19日到7月23日查獲違反防疫規定移送衛生局裁罰，共1861件，其中未戴口罩最多，高達1393件，違反公告店家停業卻未停業17件，違反實名制61件、違反管制公告擅入校園15件、餐飲店違反禁止內用規定4件，取締色情7件、緝獲車手250人、攔阻詐詐騙565件、攔阻金額1億3千103萬元，偵處假訊息15件。