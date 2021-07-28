富邦媒（8454）28日公布第二季財報，第二季合併營收創單季歷史新高，約為新台幣222.6億元，較去年同期成長40.6％。EBITDA（稅息前折舊攤銷前利潤）為13.35億元，年增103％。歸屬於母公司業主稅後純益8.8億元，年增88.2％，業已追溯無償配股影響之每股盈餘（EPS）4.86元，第二季營收與獲利皆再刷新單季歷史最佳表現。

累積1～6月合併營收約406.2億元，較去年同期成長31.3％，稅後純益約新台幣16.65億元，年增82.6％；業已追溯無償配股影響之每股盈餘（EPS）9.15元。

富邦媒表示，在規模經濟效益之下，第二季momo網路購物的年增率創下單季歷史新高達44.6％，強勁的成長動能，其一來自隨著5月份防疫升級，再掀「宅經濟」熱潮，除了防疫用品，同時暢旺居家辦公學習、自煮風潮、居家娛樂等買氣。而疫情期間民眾宅在家，線上購物成為生活消費重要管道，momo長期深耕品牌力與商品力，進一步滿足消費者多元的商品需求，齊步帶動第二季五大品類健康休閒、3C家電、居家生活、美妝保健、流行精品呈雙位數成長。

momo也觀察到，第二季新客年增率成長近二成，整體有購會員數也較去年同期成長近二成，顯見消費行為不僅加速轉往線上化的趨勢，也加深網購黏著度。而兒童節、母親節、端午節等「節慶商機」，以及電商購物大節「618年中大促」檔期活動繳出年增5成的亮眼佳績，皆為第二季成長動能加足馬力。

momo在追求營運成長的同時，將公司治理視為永續經營的基石。富邦媒表示，momo在台灣證券交易所與櫃買中心委託證基會辦理之「109年度上市上櫃企業公司治理評鑑」中，於維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及落實企業社會責任等四大類別評鑑指標中，第五度榮獲「公司治理評鑑前5％」，並連續三屆名列「市值100億元以上之非金融電子類10％」殊榮，持續領先同業。momo期許將持續發揮線上零售通路龍頭的力量，倡議永續消費，促進永續發展，並將此精神帶到世界舞台。