110年度大學指考第一天結束，物理、化學與生物3科率先登場，其中第一個登場的科目物理可說是首日大魔王，不少學生崩潰哀號根本寫不完，坦言自己一堆都用猜的。

指考結束後，物理科也成為學生熱議話題，一名考生在PTT高中版PO文表示「寫完只夠檢查一遍」，底下許多學生紛紛留言：「我覺得超難」、「到底是我程度太差還是題目難，作答鈔卡」、「計算題太多了，寫很趕」、「好幾題閱讀題都不會寫，開局就輸了」、「覺得有比去年難一點，素養題越來越多了」、「去年簡單多了，今年的寫到懷疑人生」、「去年8開頭，今年我看只剩6~7X」、「至少有5題光看懂題目就花了2分鐘...」、「根本寫不完，寫到最後幾乎都用猜的」。

討論到下一個登場的化學，不少人也打趣說：「寫完物理寫化學有夠快樂」、「化學連續好幾年佛心了」、「化學和物理根本不同世界的考卷」、「這幾年的白臉都是化學來擔當」、「考完化學就復活了XD」。

本次指考的物理科難度高，就連高中老師都認為是近5年來最難的一次，不少題目需要反覆閱讀才能看懂，要在80分鐘內作答完有相當難度，平均標準分數恐比去年低5分。