東京奧運賽程開始，許多台灣民眾相當關注，為我國選手加油打氣，「桌球教父」莊智淵昨（27日）不敵對手止步16強，駐日代表謝長廷，也親自到球場觀看比賽。藝人郭彥均在社群上發文表示：「莊智淵就是堅持的代名詞，更是一個時代。」看完比賽後流下男兒淚。

郭彥均昨（27日）在臉書上分享，看完桌球選手莊智淵的比賽：「當我還是大學生的時候，就一直聽到你的名字代表中華隊征戰，現在我已經四十歲了，也經歷人生好多事情，沒想到你依然還在場上征戰。」他看完比賽流下眼淚，感動為莊智淵自己的夢想打拚20年了。

曾經是運動員的郭彥均，曾拿下全中運跳遠金牌，看見選手莊智淵對體育的堅持：「努力著同一件事情，你真的好偉大！還能站上世界頂尖的奧運舞台，這真的不是一般人可以做到的，除了堅持，還要付出多少努力。」郭彥均看到選手莊智淵，覺得他好孤單，一個人堅持了很久。

郭彥均跳遠項目，曾全中運金牌。（圖/郭彥均 臉書）

許多網友很感動地回應：「40歲還可以拼到第七戰，真的太強了！」、「以參賽年紀來說，他真的非常盡力了，敬佩他！」、「我也是大學還是高中時，開始看他比賽！真的超喜歡他奮鬥不懈的精神！」、「剛剛也有看直播，看到他自己喊暫停，一個人坐在休息區沉思，感覺好孤單，而且又好淒涼！真的替他不捨與心疼。」