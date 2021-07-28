中央流行疫情指揮中心之前開放疫苗登記平台第三輪時，提供民眾兩種疫苗AZ、莫德納選擇，其中有不少人只選莫德納。27日疫苗登記平台再度開放，許多人想加選AZ疫苗，卻發現網頁跳出殘酷提醒，讓人愈等愈久了。

根據中央流行疫情指揮中心提供的數據，第三輪總共有495萬人登記願意接種AZ疫苗，將獲優先施打的資格，但仍有上百萬人登記時只選擇莫德納一種疫苗，不過眼見最近施打的疫苗都為AZ，部分民眾擔心等太久，27日重新開放疫苗登記平台時，修改原本的登記意願，卻發現網頁跳出視窗提醒「網提醒您，7月27日起新勾選AZ者，須待7月19日勾選AZ者都收到預約簡訊後，才會收到預約簡訊。」

指揮中心表示，從7月23日開始，第三輪符合資格的48歲以上對象的民眾正在接種疫苗，指揮官陳時中補充解釋，只要新增登記、更改原先登記意願的民眾，都會排序在7月19日12時前已意願登記民眾之後，這樣較有公平性。

27日再次開放疫苗登記意願，截至當日下午5時為止，全國已有763萬5082人完成意願登記。疫苗選擇的部分，27日新加入的國產疫苗高端約有25.3萬人（含單選高端與複選高端與其他疫苗），僅僅選擇高端疫苗者只有3.7萬人。但仍有341萬人選擇只打莫德納，佔意願總人數的44.77%。

全台疫苗接種人數越來越多，新冠肺炎疫情逐漸穩定，加上疫情警戒已降為二級，各行各業已經摩拳擦踵準備迎接經濟復甦，1111人力銀行發言人黃若薇表示，求職者不妨趁著此時檢視自己，規劃新未來，讓職涯更寬廣。