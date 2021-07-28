嘉義縣竹崎鄉中和村石棹地區目前正在進行電纜地下化工程，未來拍攝美景將不再受電線干擾。（洪銀盛提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣竹崎鄉中和村石棹地區目前正在進行電纜地下化工程，未來拍攝美景將不再受電線干擾。（洪銀盛提供／張亦惠嘉縣傳真）

每年秋冬嘉義縣竹崎鄉中和村石棹地區的琉璃光總是吸引不少攝影人頂著寒冷的天氣在夜晚中拍攝，拍攝美景除天時地利外，還有部分電線及電桿會入鏡，破壞整體構圖，在地的中和村長洪銀盛觀察到此狀況，去年對外爭取改善，由立委陳明文召集台電、中華電信及交通部觀光局阿里山國家風景區管理處，三方協助將電纜地下化，未來完工後石棹整體景觀將更美。

嘉義縣竹崎鄉中和村石棹琉璃光是秋冬限定特殊美景，山谷間積雲搭配街道商店、路燈投射出的光線所形成像琉璃一樣透光七彩的色澤，每到冬天總是吸引不少人上山拍攝。

中和村長洪銀盛表示，石棹地區一直以來發展觀光產業，除著名的琉璃光外還有民宿區等，附近櫻之道等處也是熱門景點，有不少人拍攝琉璃光時，會有部分有電線、電線桿入鏡，為讓整體構圖及景觀更完整，於是提出此看法，也感謝各單位協助。

阿管處副處長陳榮欽指出，立委陳明文應地方需求，邀集台電、中華電信及阿管處會勘，會勘後確定將附近電纜地下化，由阿管處向台電公司申請，並支應線路遷移部分費用。

台電嘉義區營業處表示，阿管處申請台18線連接嘉169縣道中和支線至石棹資訊站沿途電纜桿線地下化，本案管路工程在今年6月25日竣工，電氣工程預計8月中旬進場施工，預計在8月底前完成，下地裝設高壓電纜總長度約4529公尺、低壓3790公尺，合計8319公尺。

陳榮欽說，電纜地下化讓在地整體景觀更好，目前阿管處也正規畫在石棹建置新的資訊站工程，未來除旅遊諮詢外也能提供社區使用等。陳姓攝影玩家聽聞纜線地下化的消息表示，過去曾到石棹拍攝琉璃光，有些角度確實會因部分電線干擾放棄，期待電線桿去除後的街景。