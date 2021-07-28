尋求闖進東京奧運羽球男單8強的第2種子「小天」周天成，28日在最後1場小組賽遭遇加拿大華裔選手楊燦(Brian Yang)，小天最後以21比18、16比21、22比20驚險贏球，小組賽兩戰皆勝，確定以P組第1身分挺進東奧羽球男單8強。

周天成開賽狀態並不好，幾次殺球都掛網，也都是非受迫性，造成他以2比6落後，幸好小天慢慢找回進攻節奏，連取4分追平，隨後更發揮吊球功力，反以11比9超前，沒想到楊燦抓住小天連兩次界外球的誤判，再以16比13領先。

接著周天成改用拉吊方式應戰，接下來一口氣拿到5分逆轉局面，也讓楊燦措手不及，小天搶先取得20比18領先，他也用連續殺球拿下第21分拿下首局；來到次局，小天雖搶得先機，不過楊燦也逐漸追上，一開始雙方打成6比6平手。

不過這次楊燦又是先占據領先地位，取得20比15領先，擁有5個局末點，周天成雖先救回1個，楊燦仍以21比16拿下次局，雙方打成1平；小天在第3節一開始，從2比2平手開始連拿6分，打到楊燦有點亂掉，小天以8比2領先。

明顯找回自己應有節奏的周天成，打完前半段取得11比4領先優勢，不過楊燦逐漸追近，更以17比15領先，幸好小天再次回神，竟然連取4分超前，楊燦也追上，追成20比20平手，小天接著連取兩分，最後更靠挑戰界內成功，22比20險勝。