台南市白河區關子嶺火山碧雲寺在入口處設管制站，以發放號碼牌方式控管容留人數在50人以內。（陳一平提供／張毓翎台南傳真）

碧雲寺設單一出、入口，實施人流總量管制，入寺含天公廟、三寶殿總人數上限為50人。（陳一平提供／張毓翎台南傳真）

寺方表示，即使疫情降級後，相關防疫仍是希望做到滴水不漏。（陳一平提供／張毓翎台南傳真）

台南市白河關子嶺火山碧雲寺28日適逢主祀觀世音菩薩得道日，一早湧入不少來參拜的民眾，適逢疫情期間，寺方在入口處設管制站，以發放號碼牌方式控管容留人數在50人以內，讓信徒安心參拜。碧雲寺董事長特助陳一平表示，因考量防疫規範，目前供餐、住宿還不能開放，請民眾多多體諒。

今天是農曆6月19日觀世音菩薩得道日，根據寺方統計，從上午8點到中午12點進寺的人數大約300人，因應寺內容留人數在50人以下，中午11點多入寺人數因達50人，寺方趕緊在入口處置告示牌暫停民眾進入，等1人離開了，再開放1人進場。

陳一平指出，目前供餐暫不開放，考量一是沒有隔板；二是寺方過去以合菜形式提供素齋，若改成餐點以個人餐盒有難度，且不環保；三則是擔心人員盛裝的食物，民眾若不想吃，還會造成食物浪費情形。

陳一平說，香客大樓也暫不開放，全寺設單一出、入口，實施人流總量管制，入寺含天公廟、三寶殿總人數上限為50人，民眾入寺後必須全程配戴口罩，嚴禁飲食或泡茶、沖咖啡等，另包含點香器、抽籤、擲筊等手部接觸的用品都暫停使用，信眾若想擲筊，可用錢幣或自行攜帶筊杯。

陳一平嘆道，「不供膳宿，其實對香油錢收入衝擊很大」，但碧雲寺是當地重要信仰中心，即使疫情降級後，有些地區仍傳出零星個案，境外移入個案也不可輕忽，因此相關防疫仍是希望做到滴水不漏，寧可減少油錢收入，也不要冒任何風險。