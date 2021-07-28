總統蔡英文第二任期將在3年後屆滿，民進黨2024總統選舉初選，檯面上的熱門人選有副總統賴清德與桃園市長鄭文燦。前民進黨立委郭正亮語帶玄機地表示，蔡英文不會明確表態，不過她有比較喜歡的人，但「不一定能成功」。

有一位網友27日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目表示，行政院長蘇貞昌就是個斷點，一切問題都推給蘇貞昌，但傷不了總統蔡英文。傳蘇貞昌想選2024，看來沒了，但只要蔡英文2024挺的人，當選機率還是很高。宅神問說，蔡英文2024年還有明確要挺的人嗎？郭正亮回說，蔡英文不會明確表態，不過她有比較喜歡的人，可是不一定能成功。

另外針對立委選戰，宅神表示，感覺民進黨台北市議員王世堅選情不樂觀，若王世堅想去萬華區選立委，他本人彈性很大，但感覺他的辦公室主任是非常傳統的老民進黨，若再拿以前的那種老派、保守的選戰打法，是無效的；民進黨若要在2022年、2024年選贏，一定要有中間選民。郭正亮則認為，王世堅基層動員有一套；不過有時政治就是這樣，如果對手不構成替代選項，選民沒得選，可能根本乾脆不投票。

宅神認為，王世堅在萬華選立委的優勢就是，下一屆真的沒人可以跟他打，因為北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐還有臉出來選嗎？而國民黨也沒有，像台北市議員鍾小平推動罷免林昶佐被罵，看來成了也不算他的，這本身是一個很大的問題。