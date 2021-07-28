大陸地產商中國恒大負面消息不斷，網傳一份題為「菏澤市住房和城鄉建設局關於調查處理恒大房地產項目涉嫌違法違規行為的函」，指恒大部分房產項目定價太低，涉嫌不正當競爭，被當局調查。

香港信報報導，該份函件指出，近期經群眾舉報和當局調查，菏澤恒發置業開發建設的恒大華府、恒大綠洲項目，菏澤帝景置業開發建設的恒大悅瀾庭項目，分別以每平方公尺人民幣（下同）4200元、每平方公尺3800元銷售商品房，定價遠低於市場價格，涉嫌不正當競爭。

函件又說，請菏澤市市場監督管理局組織人員對上述項目調查處理，菏澤市住房和城鄉建設局將配合菏澤市市場監督管理局做好查處工作，維護購房人合法權益，維護房地產市場秩序。

但大陸傳媒報導，菏澤市住房和城鄉建設局網站未見此一文件，亦未能在當局網站搜索到此一函件。

菏澤市住房和城鄉建設局房地產市場監管科相關工作人員表示，正在核查這份網傳文件的真實性，也跟這份文件上標注的同事聯繫過，但對方表示「不是很清楚這個事」，如果有最終結果，將會及時公布。