誰才是外溢保單龍頭？2021年上半場結果揭曉，國泰人壽以11.8億元，險勝南山人壽的10億元，拿下前6月外溢保單新契約保費第一名，南山人壽則以新契約件數15.9萬件，在6月超車國壽的15.2萬件，拿下上半年件數第一名。

據金管會統計，壽險外溢保單亦在兩強持續角力下，今年前6月件數成長507％、保費成長261％，成為成長幅度及成長潛力最大的險種。

外溢保單即訴求保戶投保後，除了獲得保險保障外，還有其他促進健康或養成良好生活習慣的外溢功能，依保險局的分類，即分四大類，一是以運動習慣折減保費或增加保額的健走保單；二是以健檢結果折減保費或增加保障的健檢保單；三是以其他非現金給付方式促進健康的實物給付保單；四是兩種外溢功能以上的複合式保單。

2021年前6月健走保單銷售4萬4636件，新契約保費14.39億元，比去年同期件數成長11.55％，保費成長94％以上，在四類保單中是保費最高者；健檢保單則有5萬187張，新契約保費8.6億元，件數成長281％、保費成長861％，在四類中算金額及件數大，且成長幅度亦算大者。

給付健檢機會或長照的實物給付型外溢保單，上半年則銷售1013張，保費近3.5億元，主要是將外溢效果加入給付長照服務保單的概念；複合式保單22萬8114件，保費近3.6億元，應是定期險或附約居多。

由於保險局鼓勵壽險業者多推出外溢保單，國壽很早就打出日行7500步的健走概念，並加入健康險、團險、實物給付保單內，算是健走保單中銷售量第一大，上半年共15.2萬件、保費11.8億元，是上半年保費第一、件數第二名。

南山人壽則是主打健檢結果才能真正驗證體況改善，因此以健檢作為折減保費或增加保額的依據，並有一系列定期險或附約，保費便宜，加上6月底有一波健康險停售潮，6月南山人壽衝出5萬多件外溢保單，超車國壽，上半年以15.9萬件，10億元新契約保費拿下件數第一、保費第二。

新光人壽及富邦人壽則有將健走或健檢加入利變壽險，因此上半年件數各有3400件、1200多件，但保費則有3.8億元及3.5億元，分居第三及第四名，前四名的公司保費就占外溢保單上半年保費的近97％，件數占率逾97％，等於大幅拉開與其他壽險公司的差距。