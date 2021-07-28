田中圭過去（左）與吉田鋼太郎在《大叔的愛》演出精彩。（KKTV提供）

日演員田中圭7月20日公布感染新冠病毒 ，他18日發燒、隔天做PCR檢查發現陽性反應，而《週刊文春》披露，他在7月10日與多人數在他自宅開生日趴。同在趴中的還有同門演員鈴之助、《大叔的愛》眞島秀和、正名僕蔵等約20人參加。目前尚未傳出其他在場人染疫消息。

田中參與演出的《最低限度的健康文化生活》7月29日晚間8點在國興衛視演出，這齣溫暖療癒日劇改編自柏木春子同名漫畫，由最近打敗新垣結衣人氣直升，被日本男性票選出「最想與她談戀愛」的吉岡里帆領銜主演，一同出演的還有井浦新、川榮李奈、遠藤憲一等精銳演員，惜田中傳被染疫，近日只得過最低限度健康生活。

《健康有文化的最低限度生活》劇名來自來自日本憲法第25條：「國家應當保障著每個人都擁有健康又有文化的最低限度生活」，講述菜鳥社工如何面對每個個案的問題。田中圭為了演出劇中社工的角色，還閱讀了有關社工的相關資料，田中圭：「這是一份很辛苦的工作，尤其要處理人的部份這一點特別令人尊敬。」此外知名演員《半澤直樹》江口紀子、安達佑實也同台飆戲。

禍福相倚 永野芽郁「最滿意」

另一正在演出《秘密內幕～女警的逆襲》以新人女警一角獲好評的永野芽郁日前也傳染疫，現正在自宅休養。禍福相倚，在最新ORICON的日劇評比「今夏日劇中滿足度調査（7月6日～7月12日播映期間）」中登上滿足度榜第1位，以些微差距勝鈴木亮平主演的《TOKYO MER～行動急診室》，獲得「幾乎滿分」評價。