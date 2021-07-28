基隆市公車配合疫情進行減班，近日公共汽車管理處工會提出陳情，指司機薪資收入大幅縮減三分之一，由於不符合中央紓困補助資格，導致生活陷入困頓，盼市府以專案補貼。對此，公車處表示，疫情間載客量最低僅1成，主要是票務收入牽動獎金，昨天載客數回升，下周起將逐步調整班次。

基隆市公共汽車管理處工會理事長朱志德表示，疫情升溫至今已逾2個月，公車處駕駛員配合市府政策，加強公車消毒，增設防疫專車、疫苗專車，但無奈疫情嚴竣，配合減班休息，薪資所得減損三分之一，約5000至1萬元，但未見市府相關單位有任何機制保障駕駛，不僅如此，因載客量大幅降低，造成勤金嚴重减少，連全勤獎金也被扣的所剩無幾。

朱志德指出，公車處駕駛員均不符合中央各項困補貼方案申請，由於收入驟減，導致生活陷入困境，懇請市府相關單位准予專案困與補貼，讓這群每天肩負市區主要運輸路網的弱勢駕駛，能安心在公車處服務，養活一家老小。

市議員王醒之說，疫情期間公車駕駛員努力維持交通基礎運能，但處境卻宛如紓困孤兒，若減班狀況持續，換算為勞工退休金後，可能會失血20萬元，現階段已引發適用勞退舊制駕駛的退休潮，後續公車處人力調度也會是新的問題，他認為，應該立即檢討薪資結構。

對此，公車處長陳新埤說明，疫情減少班次，加班費自然減少，但每位駕駛員依舊維持每天8小時工時，至於獎金縮水，是因為票務收入減少，他說，疫情期間載客數最慘只有1成，解封後已陸續回溫，下周起會慢慢調整班次，未來班次及載客數會逐步提升。