近期航運族群重摔倒地，「航海王」光環黯然失色，貨櫃三雄遭空方轟炸，長榮、陽明股價自高點幾近腰斬，融資面臨追繳、斷頭之危，市場傳聞高雄有主力大戶日前墊丙買進約60億元的長榮，然近日貨櫃三雄慘跌，長榮股價更是幾近腰斬，因而追繳保證金乏力，故而今日慘遭斷頭。

貨櫃三雄長榮、陽明和萬海近期受空方狙擊，股價低迷不振，長榮和陽明股價自高點迄今股價近乎腰斬，分別從每股233元、234元下挫至今日每股116元和110元，其中陽明更連續2個交易日被列為注意股。

儘管貨櫃三雄正逢大幅回落的過程，依然難擋融資戶的買進熱忱，長榮、陽明皆湧進融資買盤敲進，27日融資餘額分別為272739張、189149張，新增8517張和5304張，代表依然有許多資金逢低進場布局。

然貨櫃三雄連日的暴跌，也讓許多於高位買進的融資戶面臨追繳、斷頭的危機，市場傳聞有高雄主力大戶先前墊丙買進約60億元的長榮，豈料航運族群近期遭逢重挫，依約需追繳擔保品，但因無力追繳保證金，丙種故出脫長榮持股。

對此許多網友看了驚呼，「60億也太扯」、「60億自己就能拉盤了，會搞到斷頭只能說太貪心」、「超大根韭菜」、「好可怕、好難想像」、「能墊丙到60億的，應該有更好的玩法吧」、「人生能玩到這種數字也算值了」。

今（28）日貨櫃三雄開盤一甩往日不振態勢，除長榮以平盤開出外，陽明和萬海分別小漲0.5元和2.5元，不過盤中齊齊下殺，長榮盤中一度深跌逾7%，陽明被打到110.5元的跌停價，萬海更一度跌破200大關，但終場尾盤急拉以漲停作收，長榮收漲3.95%，僅陽明下跌3.67%作收。