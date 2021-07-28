今年第8號颱風尼伯特（Nepartak）今凌晨約6時從日本宮城縣石卷市附近登陸，是1951年開始統計以來，首次有颱風從宮城縣登陸，日本氣象廳指出，預測到明天凌晨6時，東北地區24小時累積雨量將達100毫米，關東甲信與北陸地區達80毫米。未來尼伯特轉變為溫帶低氣壓後，強風雖可能趨緩，但雨勢還是相當於颱風。

雖然尼伯特強度並不強，但清晨登日也影響了東奧的賽程，包括東京奧運的衝浪項目為了因應颱風來襲已更改日程，另外像是划船、射箭比賽也因此受到影響，我國划船女將黃義婷的排名賽確定延後，射箭譚雅婷的女單首戰對決英國選手，也在強風中應戰。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，東京奧運在全台掀起關注運動的風潮，不只鎖定即時的賽事，社群網路上對選手的一舉一動也相當關注，無論是老將或新秀，討論熱度都居高不下，隨著警戒降至二級，不少民眾也開始恢復運動的習慣，健身房業者也可望回歸正常營運，目前多家健身業者正積極招募人才，希望能恢復以往的營運。