男星吳宗憲幽默詼諧的風格，是台灣主持天王之一，目前手上也有多個熱門綜藝節目，他平日也會透過臉書分享瑣事；最近吳宗憲曬出一張20多年前舊照，懷疑自己是不是得罪髮型師，但他身邊2位超級大咖劉德華和柯受良更吸睛，讓網友留言全歪樓，心動直呼「我只看得到劉德華」。

吳宗憲昨（27）日在臉書發文憶當年，PO出一張看起來年代久遠的舊照，表示「這個照片有多少年了，我當時還有點嬰兒肥」；畫面中站在他身旁的是劉德華和柯受良，3人在1998年劉德華發行的國語精選專輯中，合唱〈笨小孩〉，在當時傳唱全亞洲。

對於當年的合作，吳宗憲也有感而發地說，「有一種說不清楚的東西叫做緣分」，並體悟了更珍惜身邊人事物，也喊話相信一切會越來越好；不過，吳宗憲最後看到自己的造型，也不忘對當時髮型師開玩笑，「我是得罪你了嗎？」。

這張「笨小孩」經典合照也釣出資深粉絲們，引起討論和瘋傳，「天啊笨小孩」、「童年呀」、「好懷念笨小孩」、「笨小孩這張專輯我有買」、「我只看到一道閃耀光芒，華仔老大」、「如此特別的組合讓這首笨小孩紅到現在，雖然無法親眼看到三位原唱合體了，但還是希望憲哥華仔兩位天王可以同台演唱」。