西口小瑞士「天井漩渦」再現，附近景觀餐廳業者喜迎疫後旅遊潮。（張毓翎攝）

台南市東山區知名景點「西口小瑞士」，吸引不少遊客一睹它的美麗，今年初因久旱缺雨「天井漩渦」奇觀不再，不過近期水情穩定，水流奔騰的景象又回來了，隨著疫情趨緩，附近的景觀餐廳業者恢復營業，喜迎來訪遊客。

西口小瑞士的由來，可追溯至日據時期，當時八田與一興建嘉南大圳，擔心烏山頭水庫水源不足，在烏山嶺山腹內建了長達約4公里的引水道，將東口的曾文溪水導引至西口注入水庫，因兩側水位落差，溪水由圓形的洞口中快速旋轉而下，形成「天井漩渦」奇觀，搭配四周林相，故有「小瑞士」的稱號。

「這裡疫情前沒水，疫情後沒遊客！」附近的景觀餐廳業者苦笑，今年初因乾旱、水源不足，圓形洞口周圍呈現一片乾涸，直到5月中下旬台灣進入梅雨季，湖面水位漸漸上升湧入引水道，才恢復原有「天井漩渦」的特殊景象，孰料本土疫情爆發，人、車都不見了，假日也幾乎沒有遊客造訪，他們已停業2個月了。

業者說，還好最近疫情趨緩，上周末開始有零星遊客進來，有鑑於現在降至2級警戒，這周末將開放內用，迎接久違的觀光人潮。另外也建議要來的民眾，可以從市道174號約42.2公里處，再順著路邊指標往西口小瑞士的小路。