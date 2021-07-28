近年來大專院校為輔導畢業生順利就業接軌職場，深耕產學合作。位在南科的光電半導體砷化鎵(GaAs)大廠宏捷科技公司，今年與義守大學簽訂產學合作意向書—碩士學生培育合約，提供義守大學9位碩士生暑期實習機會，同時每月贊助研究獎學金，以及畢業後立即就業的保證；宏捷科技公司表示，義大校友畢業後在公司內認真且專業的工作表現深受重用，給予高度肯定，因此公司決定力挺義大學子，要提供更多的機會給義大的學生。

臺灣的半導體產業在過去30多年的技術深根，已是全球高科技仰賴關鍵，被譽為臺灣的護國神山，而第二代、第三代半導體門檻較高，但義大在相關產業教學上成績有目共睹，同時積極為學生創造產學交流平台，讓義大學生不只在課堂上獲得專業知識，還能透過實務經驗的交流提升實戰經驗。也因為有了交流的機會，讓業界親自認證義大學生的堅強實力；宏捷科技公司人資部副理王國隆進一步表示，像是目前公司研發部副理邱宇宸，就是義大的校友，因為專業能力深獲認同，傑出的表現讓公司對於義大畢業的學生都相當有信心，因此促成了這次合作的原因之一。

義大與宏捷科技公司所簽署的合作意向書，主要是培育化合物半導體材料高級人才，從電機、電子、材料、化工等系碩士班中，擇優遴選9名碩士新生，前往公司暑期實習、選修半導體實務課程、公司主管蒞校模組教學專題演講、共同指導碩士論文專題，同時在碩士班就讀二年時間內，每個月都可領取研究的獎學金2萬元，畢業後直接到公司擔任研發工程師或製程工程師，無縫接軌就業。

義大陳振遠校長表示，義大從2018年就開始超前部署，以「你為未來而準備Prepare for the Future」為理念、「跨域創新、競逐全球」為教學核心，將5G+AI+IoT注入各學院及系所，讓每位義大生都能走在浪尖頭上，成為未來人才；義大透過產學合作創造舞台，加上企業辦學產學資源多元化，學子可以盡情揮灑專業、實現夢想，同時也讓各個業界，從交流中看見義大學子的潛力無限，讓每位學生畢業即就業，完美銜接順利成為社會新鮮人。

除了專業技能，現在企業愈發重視人才的品格及群性，龍華科大學務長王延年表示，學校積極推動品格教育，在全人教育架構下，以「i CARE心教養青年育成」為品格教育主軸，透過i (縮小自我、團隊整合)；C (惜福惜緣)；A (感恩感謝)；R (認真負責)；E (主動熱情)，以及CARE(關懷用心) ，打造「i CARE」端正品格之核心理念，讓龍華學子除具備就業競爭力，並展現群己服務態度，真正落實全人教育。

「i CARE心教養青年育成」計畫持續推動3年迄今已有顯著成效，許多學子不僅藉由參與各類品格教育活動與競賽，從中體會出具體實踐「i CARE」所蘊含之品格意涵，並能增進自我實現及全方位發展。例如，COVID-19疫情發生後，衛生福利部所屬醫院在第1線肩，負起收治全國35%確診病患的重任，其中，部立桃園醫院更收治了全國將近20%的確診病人。經歷將近一整年重裝抗疫，桃園醫院今年初發生首位醫師確診感染後，衍生整起院內感染群聚事件。儘管時值寒假，龍華科大學生會立刻藉由「i CARE 心教養青年育成」計畫，號召龍華人捐贈護手霜400條及溫馨鼓勵小卡，自發性支持桃醫防疫英雄行動，獲得師生熱情響應。

龍華科大「iCARE心教養青年育成」推展品格教育成果豐碩。（圖/龍華科大提供）

1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情日漸趨緩，且國人施打疫苗配合意願也高，7月27日起已降為二級緊戒，但提醒民眾仍要謹慎防疫。1111人力銀行在疫情期間重磅改版的「TUN大學網」，亦持續放送相關校園新聞與校園動態。另外有關選課、學貸、獎學金、打工、家教等切身相關資訊，也可以在討論區獲得資訊，提供同學們參考。且現正逢學校暑假，不過礙於疫情，以及層出不窮的求職詐騙與打工陷阱，同學們若想暑期打工，黃若薇建議最好還是透過1111人力銀行網站、1111找工作APP等安全管道，方能確保擁有充實、豐富的暑假打工經驗。