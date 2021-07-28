Delta病毒肆虐歐美，美國確診人數激增，連近期續創歷史新高的美國股市，昨天也跟著盤中的消息，美國CDC強烈呼籲重啟口罩令，也就是規定室內要戴口罩，讓美股投資人擔心封城再啟，所以美股三大指數震盪回落下跌，恐慌指數上升。

筆者大膽認為，這代表目前美國的疫情，是比想像中的嚴重，或許不會到封城，但是後疫情時代下，不戴口罩、不打疫苗的那一群人，會受到很嚴重的後果。為何筆者會這麼說？其實就是當變種病毒傳染力變得很高時，以後每個人在這地球上，面對新冠病毒只會有兩種情況，第一，病毒親自找上你；第二，用疫苗認識病毒，形成保護力避免重症，就這麼簡單的兩種情況。就像感冒一樣，一個人一生不可能不感冒，如果目前還沒感冒過，那只是時候未到，新冠肺炎以後就是這樣。

另一方面，據筆者在國外社群媒體上的追蹤，美國佛羅里達州的ICU加護病房，情況相當慘烈，知情人士透露裡面需要加護照顧的新冠病患，有99%都沒有打疫苗，所以，打疫苗避免染疫變重症是唯一辦法。但是美國因為政治或文化的關係，疫苗施打率落後於英國，美國只有57%而已，而英國已經有70%的疫苗施打率，英國卻還有每天3萬多人確診，且美國因染疫的死亡率仍高於英國，因此，筆者大膽預告，美國有可能會進入微封城狀態，還沒有全面解封的本錢，口罩令將會嚴格實施，所以美股會進入震盪。

但美國疫情加重對於台股來說，筆者認為反而是好事，因為有疫情的催化，全球股市才有資金行情，才有熱錢把台股捧上18000點創歷史新高，所以新的Delta變種病毒讓疫情升溫，短期會跟著國際股市震盪，甚至向下找支撐，但是中期來講，全球經濟會比想像中的差，所以聯準會（FED）反而會延後量化寬鬆退場的時程，升息也會往後延，那資金持續流入，台股是有機會因疫情，再往上突破2萬點的，就像去年3月一樣，但震盪也不會像去年一樣大，因為畢竟疫苗也問世了，今年以來台股也是全球數一數二強的市場，所以筆者反而樂觀看待台股的後勢，但短期美股會因Delta疫情再起而震盪。

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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