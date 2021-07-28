眾所矚目的東奧7月23日正式開幕，舉重女神郭婞淳不負眾望，以海放世界的實力摘下我國本屆奧運第1金，並刷新大會紀錄。我國代表隊截至7月27日奪下1金2銀3銅，在各國排行榜上暫列第13。感謝所有台灣選手日以繼夜揮灑汗水努力練習，才能在奧運殿堂上發光發熱。

運動競技的最高殿堂「奧運」不僅是各個運動大國激烈競爭的場域，也是各個強國展現「運動科學」實力的重要舞臺。然而選手想要有出色表現，除了實力，心理素質及科學數據也同等重要。國家訓練中心邀集國內運動科學及運動醫學專家，籌組運動科學小組，由國立臺灣師範大學運動競技學系研究講座教授，相子元擔任總召集人，整合國內各主要大學運科研究團隊，及國訓中心運科處豐沛的資源，應用運動科學全面支援教練選手訓練，協助選手減少運動傷害，以提升競技表現，進一步達成奪牌目標。

相子元教授主修生物力學，美國賓州州立大學機械工程博士，因熱愛運動，在美國即從事運動醫學博士後研究，自1994年返臺後第1份工作，便是擔任國訓中心運動科學研究員，之後轉任教職。其研究曾多次榮獲行政院體委會及教育部運動科學研究獎勵，也是國內第1位以運動科學專業，獲得科技部傑出研究獎的學者。在運動科學應用於競技訓練及運動產業上，更是國內首屈一指專家。

運科支援涵蓋專業領域甚廣，包涵生理體能、生物力學、運動心理、營養生化、醫學防護、運動資訊等等。相子元教授表示：「在執行運科工作時，必須先整合規劃後再同步實施，根據客觀量化的科學數據，找出各單項及選手的訓練需求，定期監控選手表現並彈性修正運科支援內容，才能發揮最大的功效。」

以射擊及射箭這2項需要穩定性及高技巧性的運動項目為例，運動科學小組整合運動心理及生物力學領域，提供代表隊選手完整之心理技能訓練，提高選手抗壓性及專注力，擬定賽前心理計劃及比賽之專注計劃，亦針對瞄準之穩定性，從生物力學角度進行射擊及射箭專項技術診斷，透過量化分析與即時回饋，提供瞄準技術力學指標作為技術調整之依據；利用瞄準分析訓練系統，更有利於控制好晃動規律，增加穩定性，延長穩定期。 相子元教授表示，射擊與射箭運動較不受體型限制，非常適合亞洲國家發展，也是台灣優勢運動項目，希望射擊與射箭代表隊能妥善運用運動科學資源，在奧運期間將身心調整至最佳狀態，達成奪牌目標。

舉重也是臺灣奧運代表隊重點金庫之一，相子元教授在多年前即針對舉重隊需求，開發舉重即時技術回饋系統，協助舉重隊在2016年里約奧運摘金。這2年更進一步結合科技部「精準科研計畫」舉重運科團隊，利用影像分析技術及人工智慧開發出智慧型槓鈴軌跡追蹤系統，應用於舉重隊日常訓練，不僅可協助教練針對選手動作進行修正，亦可藉由量化參數與軌跡變化作為預防訓練傷害的重要指標。其中，槓鈴移動軌跡的辨識，可透過電腦運算即時呈現軌跡與數據，也可直接在手機上即時顯示，希望舉重隊能在運動科學團隊的支援下，確實發揮訓練績效，在東京為我國延續奧運奪金之戰績。

奧運奪金，不僅選手、教練開心，全民情緒也跟著沸騰，民眾在驚嘆著「郭婞淳怎麼可以連舉重都這麼優雅，不愧是女神！」的同時，坊間各超商也紛紛祭出奧運相關優惠，例如全家即日起至7月29日，在APP隨買跨店取，祭出Let's Café特大杯經典美式、特大杯經典拿鐵同品項「買2送2」，FamilyMart Collection瓶裝茶同步也有買2送2。7-11行動隨時取限時1天，大杯美式咖啡買7送7。肯德基即日起至8月2日，同步推出4款人氣點心、飲品享有限時買1送1優惠。許多餐飲業者也為中華隊奧運奪牌後，主打慶祝優惠，無非是為選手喝采同時也希望能促進消費。

1111人力銀行發言人黃若薇指出，比賽是一時的，為選手加油打氣，也要學習他們為比賽前所揮灑的汗水及努力不懈的運動精神。有網友寫道：「莊智淵40歲了還為國出征，我才20歲我在幹嘛？難道真的暑假就要每天睡到自然醒嗎？」其實，不論學生或上班族，在為東奧選手加油看轉播的同時，更要自我期許努力充實，有需求的同學們，歡迎至1111人力銀行進修網，搜尋適合課程。也可到近期重磅改版的「TUN大學網」，不僅囊括全台各大專院校系所資訊，還有校園新聞及校園最新動態。另外，「TUN大學網」討論區裡還列有關於選課、學貸、獎學金、打工、家教等切身相關資訊，提供同學們參考。