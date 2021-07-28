頭份市公所每天暑期都會替高中以下學生舉辦夏令營，但今年因遭逢疫情，營隊全改成線上方式進行，活動包括有「防疫在家講客話」及「創意口罩DIY比賽」等2個單元，由學生及家人自拍趣味影片參賽，以及自創造型口罩，首獎可分別獲得市公所1萬元、3千元獎金、頭份市長羅雪珠歡迎大家共襄盛舉。

頭份市公所表示，今年暑期夏令營活動分成兩個部分，參加對象為高中職以下的青年學子為主，比賽徵件時間從7月30日至8月16日止。

第1部分「防疫在家講客話」，是以拍攝影片方式參賽，內容以祖孫、親子為主，以客家諺語、童謠、順口溜等客語互動呈現，長度控制在1至2分鐘內，並將影片上傳至FB或YouTube，之後進入活動網站可以報名參選，影片票選前8名將可獲得全聯禮券，最高金額可達10000元喔！

其次是「創意口罩DIY比賽」，讓參賽者以DIY的方式製作創意口罩，並拍下一張作品特寫照片及一張戴上作品的照片，進入活動網頁填寫資料並上傳，詳述作品介紹後即完成參賽，照片票選前3名同樣可獲得全聯禮券最高獎金3000元，詳細的活動辦法將公布於「頭份市公所-緣頭小份」粉絲專頁。

頭份市公羅雪珠表示，舉辦線上夏令營的目的，就是希望孩子們的暑假，不要只是宅在家上網，更是需要家長從旁導引，從事有意義的活動來豐富暑期生活，因此鼓勵民眾發揮創意，不論是時下流行的動漫主題、或是搞笑主題發想，都會是最特別且獨一無二的創作，讓家長帶著孩子一起動手做創意口罩、一起拍防疫影片，增進親子間的互動和交流。

頭份市長羅雪珠並率先與小孫子互動拍攝出一支示範影片，藉由影片提醒大家，除了防疫措施要落實，也別忘記母語要傳承，呼籲宅在家的親子們一起共襄盛舉，讓這個防疫暑假過得更有意義也更充實。