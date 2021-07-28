印度變種病毒Delta日前在台灣出現個案，在國外已經擴散至100個國家及地區，令人聞之色變，東元綜合醫院感染科主任林玉春醫師說明，Delta傳染力高，疫苗覆蓋率須更高，並保持勤洗手、正確戴口罩、維持2公尺社交距離等方式，不讓Delta變種病毒有可乘之機。

林玉春指出，Delta變種病毒株傳播力高，在未戴口罩、維持社交距離的狀況下，可1人傳6人，且致病率也高，在免疫力不佳的民眾身上存在時間更久。感染後症狀如頭痛、喉嚨痛、鼻水等，沒有嗅味覺異常、腹瀉等症狀，更難診斷出來。

林玉春表示，依據美國食品藥物管理局分析，接種兩劑mRNA疫苗約有88％的保護力，接種2劑腺病毒載體疫苗則約有6成保護力，但若只接種1劑，防護力就僅剩下3成至5成。

研究發現，完全接種2劑疫苗並感染Delta變種病毒的患者，死亡率只有0.4％，住院率更不到10％，且均為輕症，證實AZ能夠防止Delta變種病毒感染後變成重症。

不少國家如以色列等，疫苗施打率均不低，但未能有效防堵Delta變種病毒造成的疫情，其中過早解封，及未戴口罩、勤洗手、保持社交距離等措施，使疫情死灰復燃，林玉春也提醒，除了接種疫苗，仍須保持防疫習慣。