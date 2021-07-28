德緣愛心廚房連續2個月親送愛心便當，以實際行動相挺醫護人員。（莊旻靜攝）

國內疫情升溫以來，醫護人員疲於奔命，新竹縣德緣安心廚房負責人張人璇、張云鎧，為了向醫護人員致敬，連續2個月來的周一至周五，均親送便當至中國醫藥大學新竹附設醫院，提供急診、加護病房和照顧重症護理師享用，以實際行動表達支持。

中醫大新竹附設醫院院長陳自諒指出，德緣安心廚房連續2個月，「不論颳風下雨，從來不間斷，令人非常敬佩。」

張人璇則表示，這是集結大眾的愛心，也謝謝社會、親友的支持，工作團隊每天都很辛苦，也期望藉由愛心便當，能溫暖醫護人員，在工作之餘更有力量工作。也期望全台能早日回復健康丶安定的生活。

德緣安心廚房在疫情爆發之際，就集結力量付出，不僅贈送便當給醫護人員享用，他們也曾協助彰化果農賣葡萄、屏東果農賣芒果，挺身而出支持在受到疫情影響的農民，也獲得民眾贊同。

護理部主任張鳳媛指出，護理師工作一整天，很期待每天晚上，打開餐盒的那一刻，感受到滿滿的愛和能量，很感謝德緣安心廚房的愛心送餐。加護病房護理長宋雅菁也衷心表達感謝，連續吃了兩個月的便當，每天菜色都不同，不僅色香味俱全，也很健康營養。