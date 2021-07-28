台中市議會將於8月3日開議，台中市政府規劃議員暨公費助理及議會行政人員等共671人，29日在西屯區3處快打站施打；部分年長議員已經接種，多數市議員樂見其成，但部分市議員惟恐落人口實，將依唐鳳系統登記順序，民進黨市議員何敏誠強調，他要把手臂留給國產的高端疫苗。

台中市議會28日發通知給市議員各研究室，台中市政府規畫議員暨公費助理，施打第一劑疫苗，於29日上午8時至11時30分，前往西屯區的中山、西屯、永安等3所國小快打站接種疫苗；市議會連行政助理等共造冊671人。

台中市議會指出，因市議會8月3日起就要恢復開會，很多年輕市議員及每位市議員都有6到8位公費助理，連市議會行政人員都尚未施打疫苗，開會時萬一群聚就有染疫風險，特造冊建議市府讓市議會相關人員施打；市府評估後統一在西屯區3處快打站施打。

國民黨市議員羅廷瑋說，他和服務處8位助理都不會去接種，因為他們去施打萬一落人口實，說民代利用特權，且不是得不償失；尤其萬一民進黨市議員都沒去接種，屆時在議事堂難免遭到揶揄，他是年輕市議員「政治學」還要多學習，還是等依唐鳳系統登記順序施打。

民進黨市議員張家銨說，她29日不會去接種疫苗，因她已經登記要施打國產的高端疫苗；服務處8位助理由他們自己決定，議員不會去干預施打與否？

市議員林祈烽表示，29日不會去打專案疫苗，留著打高端疫苗，因為高端副作用比較小？8位公費助理也沒人會去接種。

「我就是愛用國貨，台灣一定要有自己研發生產的疫苗！」綠營台中市議員何敏誠日前參加聯亞國產疫苗測試，經抗體測試證實他打到「安慰劑」；何敏誠強調，他絕對支持國產疫苗，己透過唐鳳系統上網登記要接種高端疫苗，期望能夠早日產生抗體，為台灣加油。