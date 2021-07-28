台灣優秀的運動員在東奧頻傳佳績！繼日前「柔道銀牌」楊勇緯、「跆拳道銅牌」羅嘉翎、「桌球混雙」林昀儒、鄭怡靜銅牌，及「男子射箭團體賽銀牌」後，27日舉重女神郭婞淳不負眾望，再為台灣拿下本屆奧運第1面金牌，而女將陳玟卉也在女子64公斤級舉重再拿下一張銅牌。累計目前為止，中華健兒已為台灣寫下1金2銀3銅的好成績。

場上分分秒秒讓人緊張萬分，選手為國爭光的精神更是令人敬佩。其中，今年40歲5度參與奧運的「桌球教父」莊智淵，對上小他10歲埃及選手阿薩爾(Omar Assar)，雖最終不敵對手止步於16強。但他隻身參加比賽，且奮戰到最後一刻的精神感動全台民眾，網友們自發的湧入莊智淵成立的「智淵乒乓球館」Google資料頁面，紛紛留下五星評價，直至清晨已突破上千則。

不只賽事比得激烈，電視機前的觀眾也看得心癢，燃起了心中的那股「運動魂」，也紛紛購置運動用品，來個身體力行，力挺台灣隊兼健身。像在1111刊登的「飛司特運動用品店」（飛司特直排輪蛇板團隊）除販售運動周邊產品外，也推出飛司特夏令營活動；「東尼運動用品」除有完整賣場展示銷售羽球裝備用品外，也有相關課程的教學。此外，這些業者更釋出門市、工讀生、兼職人員等職缺。

而隨著微解封，及27日至8月9日降為二級警戒，也讓以往有運動習慣的民眾也再開始重啟健身活動，相關業者也宣布相關因應措施。像「World Gym」官網公告，為提供會員最安心運動的健康環境，實施多項防護措施，如紅外線體溫測量儀、每小時消毒所有器材與按鈕等。全真 true fitness則在官網公告，全國各館採預約制，除了遵守中央規定，淋浴間、游泳區、蒸氣室、烤箱暫不開放。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，隨著微解封及全台降級，民眾重返健身房，業者也可望回歸正常營運，除World Gym、全真 true fitness外，舉凡UFC GYM TAIWAN、伊格斯運動會館、心動力健身房等，全台多家健身業者也積極招募各類人才。希望能在疫情日漸趨緩，全民「動」起來之際，也能讓業者陸續恢復以往的營運作業。