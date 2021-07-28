求求蔡總統、救救輕人，泳池業者拜託政府救救年輕人。（台灣游泳池事業協會提供）

全民皆開心，泳池卻公祭。（台灣游泳池事業協會提供）

7月27日起全台降為二級警戒，各行業陸續復業，唯獨游泳池仍不開放。台灣游泳池協會28日不平表示，中部地區從4月開始就被限水，接著又碰上疫情嚴峻，對泳池業者儼如雪上加雙；不僅沒營收、員工因停業都沒工作，選手更缺乏訓練場地，10月就是新北市全運會泳池再不開放，恐怕波及選手的參賽權。

「求求蔡總統、救救年輕人！」台灣游泳池事業協會、台中市游泳池同業協會、中華民國游泳協會、救生員與游泳教練等近20人，28日齊聚台中市舉行記者會爭取開放。

台中市游泳池同業協會秘書長劉家豪說，政府7月13日宣佈微解封時，游泳池業者被告知「無法戴口罩」因此不能開放；27日全國降為二級警戒後，又以游泳池比大海小、人與人容易碰撞為由，不同意泳池開放。

劉家豪指出，全國受體育署管理的泳池約700家，加上飯店與社區泳池等，國內就有上千處的游泳池，卻因疫情期間讓業者、救生員、教練生計受到嚴重衝擊，，選手也無法訓練影響成績；各界苦等候開放卻一再落空，讓年輕人不知要不要轉業？期能透過媒體向政府喊話，「求求蔡總統、救救年輕人！」

台灣游泳池事業協會理事長黃正昌說，「我們的期待落空了，得到的回答是游泳池裡面不安全，游泳池裡面會有碰撞；請問一下我們的政府單位，餐廳碰撞的機會比較多，還是游泳池碰撞的機會比較多？健身房碰撞的機會比較多？還是游泳池碰撞的機會比較多？」

台中市游泳池協會理事長范清樂表示，國內所有跟水域活動相關的選手，全部已經停擺3個月，尤其選手的生涯頂多3、5年，黃金時期頂多只有1、2年的時間，試問他們的未來在哪裡？游泳池業者疾呼說，「補助就只有1次，我們停業要停多久也不知道？我們的生活不知道要怎麼顧？」