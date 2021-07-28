隨著全球各地疫苗施打持續進行，逐漸走出疫情陰霾，但Delta變種病毒隱憂仍未緩解，市場擔憂經濟復甦進程恐受拖累，分析師指出，雖然經濟復甦有很大的潛力，但在變種病毒的拖累下，對非必要性消費產業仍不太樂觀，反之大型成長股會持續受惠Fed的貨幣政策，其中又以通訊服務和科技類股為最大受惠族群。

全球經濟復甦力道強勁，需求的攀升帶動通膨走高，美國聯準會（Fed）仍堅定持「通膨暫時論」，並維持基準利率0至0.25%的區間，以及每月1200億美元的購債，但通膨隱憂猶存，市場對Fed對購債規模和利率決策的變化持高度關注。

《巴隆周刊》報導，研調機構Wolfe Research分析師森耶克（Chris Senyek）認為，Fed的貨幣政策確實對市場流動性，以及在維持企業的運作有著顯著的效果，但隨之而來的就是通膨的走高，6月通膨數據更是創下自2008年以來最高。

森耶克指出，央行目前的鴿派立場，恐將進一步擴大股市的泡沫，使通膨走高的情況持續下去，而非Fed暫時性的說法，此外，Delta病毒的隱憂不見緩解，故而Fed縮減購債規模的可能性很低。

而在這情況下，大型股是最主要受惠的族群，原因是大型股是貨幣政策所促成的股市泡沫一部分，此外，比起小型股，大型股的遠期本益比有更高的溢價，也因此鴿派立場的Fed更能提振成長股，而非價值股。

從產業面向看來，通訊服務和科技類股市場流動性的最大受惠族群，主要是它們和Fed資產負債表的資產有著高度的關聯性，且獨立於工業大宗商品的價格之外，換言之，就是它們不容易受到通貨膨脹的影響。

森耶克坦言，經濟復甦確實擁有很大的潛力無疑，但鑒於Delta病毒隱憂猶存，他將如酒店、渡假村等非必要性消費類股調降評等。