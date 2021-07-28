27日起疫情警戒已降為二級，由於今年疫情較去年嚴重，且三級警戒長達2個多月，受影響產業比去年多，據了解，行政院已經開始研擬相關事項，並表示效益不會少於去年的三倍券。但是桃園市議會27日臨時會搶先通過普發現金動議，在市府財政許可下，預計將普發市民每人現金5000元。

桃園市議會7月27日在臨時會提出動議，建請桃園市長鄭文燦普發市民新台幣5000元，並經大會表決通過。該動議由市議員徐玉樹代表國民黨團提出，希望藉此達到紓困及振興經濟的效果。聲援該動議的無黨總召市議員李家興認為，全桃園市民普發5000元概算約需100多億元，希望市政府尋找相關財源，讓市民有感。市長鄭文燦表示尊重議員表達自由。

不過，民進黨籍市議員蔡永芳指出，普發現金不負責任，應針對生活陷入困境的民眾加強紓困，「亂花錢」對桃園市的財政會有很大的影響。民進黨籍市議員李光達也不同意齊頭式平等發現金，他主張應針對3個月以來，受疫情衝擊、生活困難的民眾發放1萬元。

針對今年疫情衝擊不少產業與企業，1111人力銀行發言人黃若薇表示，國內疫情已經趨緩，在全國民眾持續堅守抗疫防疫下，相信情況會愈來愈明朗。因此受到疫情影響求職與工作的朋友不要灰心，1111人力銀行網站、兼差打工專區或家教網等，皆有許多職缺供搜尋與投遞履歷，希望大家一起為了自己的職涯發展主動出擊，迎接更好的明天。