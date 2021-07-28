東京奧運會乒乓球男子單打，中國派出世界第一樊振東、第三馬龍雙保險，28日雙雙打贏八強半準決賽，由於事先認定的最大勁敵、世界排名第五的日本選手張本智和，止步十六強，陸媒分析，兩人鬆一口氣，大陸保金有望。不過，淘汰張本智和的斯洛伐尼亞選手約吉奇，又被中華台北「小林」林昀儒輕鬆擊敗，樊振東四強即將對陣林昀儒，兩人互有輸贏，陸媒如意算盤，不一定撥得準。

東京奧運會乒乓球男子單打，中國派出世界第一樊振東、第三馬龍雙保險，28日雙雙打贏八強半準決賽，由於事先認定的最大勁敵、世界排名第五的日本選手張本智和，止步十六強，陸媒分析，兩人鬆一口氣，大陸保金有望。不過，淘汰張本智和的斯洛伐尼亞選手約吉奇，又被中華台北「桌球神童」林昀儒輕鬆擊敗，樊振東四強即將對陣林昀儒，兩人互有輸贏，陸媒如意算盤，不一定撥得準。

據報導，中國乒乓球隊自從世界排名第二的許昕參加的混雙，輸給日本隊後，衛冕保金大賽戰戰兢兢。

陸媒分析，東奧男子單打比賽，28日進入八強半準決賽階段，中國隊馬龍和樊振東分別以4比1戰勝西蒙．高茨和4-1戰勝馬科斯．弗雷塔斯，過程還算是相當輕鬆。因馬龍和樊振東被分在不同半區，不到總決賽，兩人是碰不上面，也就是說，他們任一人各自贏下兩場比賽，中國隊就會順利拿下奧運會乒乓球男單金牌，甚至冠亞軍齊摘。

據悉，馬龍和樊振東的頭號球敵張本智和，在十六強賽就輸給了斯洛伐尼亞選手達科．約吉奇。張本智和算是大陸國乒在男子單打項目上最大勁敵，過去幾年比賽，他還戰勝過樊振東和馬龍，一度被視為男乒奪冠之路上的最大「攔路虎」。

陸媒透露，現在張本智和被爆冷淘汰，而樊振東和馬龍輕鬆晉級八強，也就意味著，中國乒乓球隊首金只是時間問題，懸念只剩下到底是馬龍成功衛冕男單冠軍，還是首場參加奧運會的樊振東加冕。

24歲大陸球王「小胖」樊振東28日對上韓國鄭榮植，以12：10、11：9、11：6、11：5直落四晉級，不過，分析認為，樊振東東奧開賽以來，還沒展現過去的「統治力」，前兩局因失誤較多陷入苦戰，都打到局末「丟士」險勝，第3局以後才漸入佳境，使出強大基本功，第四局水到渠成定局。

據了解，樊振東明天四強準決賽，將對上「小林」林昀儒。

林昀儒受訪時雖說，要贏樊振東，必須拿出100％實力，打出自己沒想到的球，打到忘我才行。兩人過去5年對戰5場，「小林」1：4略遜一籌，尤其最近是連3輸，不過，林昀儒確實贏過。

當年2019年7月21日，T2桌球鑽石聯賽馬來西亞站男單決賽，林昀儒還是17歲「桌球神童」，挑戰已是世界第一的樊振東，得到第一。當時樊狀況不太好，雖進入男單冠亞軍賽，但之前已陸續輸給王楚欽、梁靖崑、許昕、馬龍、鄭榮植、弗蘭茲斯卡等好手，當時分析：「樊振東的技術打法大家十分熟悉，就是靠內功打球，反而給對手一個不太善於變化的弱勢。」對手「敢於挑戰他最強大的反手」。樊振東在比賽遇到困難有點猶豫、不夠自信，連最擅長絕活也難拿出來硬搶分等缺點。如今兩年過去，林昀儒、樊振東漢決賽狹路相逢勇者勝，輸贏還不一定。