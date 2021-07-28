女網友將茶葉蛋去殼後，發現裏頭仍是呈現深色，甚至還有一層「黑圈」，隱約露出蛋黃。(摘自Dcard）

便利超商茶葉蛋深受許多民眾喜愛，不過疫情期間，民眾無法自行挑選，改由店員幫忙夾取。一位女網友近日到超商購買茶葉蛋，得到一顆滷得發黑的深色茶葉蛋，剝開殼後更不得了，連蛋身滷出「黑圈」，她反而驚呼「覺得超好吃！」引起網上熱議。

原PO在網路論壇Dcard上發文表示，「現在超商不能自己夾蛋，店員夾這種覺得超好吃」，隨後貼出一張照片，經去殼後的茶葉蛋裏頭仍是呈現深色，甚至還有一層「黑圈」，隱約露出蛋黃。

照片曝光後，有網友表示無法接受，「如果店員夾這種的給我，會覺得很雷耶」，提醒若拿到這種茶葉蛋可以投訴超商，「我買1顆，店員補我3顆」。不過，原PO解釋，一開始也不敢吃深色的茶葉蛋，但聽說很好吃才想說吃看看，「想不到真的意外的好吃，比我以往自己夾的還好吃」。

隨後，許多網友紛紛力挺原PO，「這超好吃的愛死」、「我都故意夾這種的，很入味很好吃」、「好看的茶葉蛋根本就只是水煮蛋，茶葉蛋就是要裂才會入味」、「最近好像沒什麼人買，店員夾那種快變成鐵蛋的超好吃」。

貼文底下也有一位前超商店員留言透露，這種蛋是煮之前敲太大力導致蛋白溢出才會長這麼醜，「說真的這種真的超入味的！個人覺得真的不錯」。不過總歸來說，茶葉蛋很吃個人的口味，網友指出，有客人很喜歡吃特別黑的茶葉蛋，甚至滷到有點變硬的「鐵蛋」，但很少會遇到。