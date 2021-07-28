北觀處於6處山溝出水口附近25公尺，採生態人工方式捕抓。（北觀處提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆情人湖近來出現「生態殺手」外來種魚虎蹤跡，多數棲息於水中泥層，時常攻擊湖裡原生魚類，造成生態不平靜，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處立即請業者捕抓，並呼籲民眾切勿在風景區野放、棄養外來種。

北觀處表示，現場工作人員觀察發現，魚虎性情兇猛，多集中於水中泥層，水位較低時可見魚虎群聚，會主動掠食湖中魚類蝦、青蛙等生物，不僅衝擊情人湖生態，也會影響原生魚種生存繁衍，為防止生態被破壞，立即洽專家利用水位下降時，於6處山溝出水口附近25公尺，採生態人工方式捕抓。

北觀處呼籲，風景特定區或觀光地區禁止放生外來種破壞生態，否則將依發展觀光條例第64條規定，處2萬元以上、20萬元以下罰鍰，另民眾野放棄養行為，也會依違反動物保護法第5條及第29條規定，處新3萬元以上、15萬元以下罰鍰，民眾切勿觸法令。

北觀處進一步提醒，疫情警戒降至二級，遊客到情人湖公園，仍應全程配戴口罩，並保持社交距離、勤洗手等，配合相關防疫措施，另外，情人湖公園環山步道、環湖景觀平台正進行改善整修工程，相關資訊可以上北觀處官方網站查詢。