東京奧運賽事如火如荼進行中，有「陸版林志玲」之稱的大陸女星周韋彤，昔日參加跳水真人秀的影片也被起底瘋傳。影片中她無懼走光風險，敬業穿著黃色比基尼出場，並在5公尺跳台縱身一跳，最後卻因不滿意表現，淚灑當場，令粉絲看了心疼不捨。

大陸名模出身的周韋彤，近來因為東奧賽事的關係，讓她2013年參加跳水真人秀的影片再度被翻出討論。影片中她在雪梨奧運女子雙人10公尺跳台冠軍選手李娜的指導下，身穿一襲性感爆棚的黃色比基尼，小心翼翼地走向5公尺跳台，準備完成這項極需勇氣的跳水任務。

周韋彤跳水畫面養眼。(取自OTV Channel YouTube)

周韋彤跳水畫面養眼。(取自OTV Channel YouTube)

接著鏡頭更轉到周韋彤的下半身，拍出她一雙因為頻繁練習而瘀青滿布的雙腿，令主持人也不捨感嘆：「這是一個女孩的腿嗎？」只是周韋彤最終表現仍就不如預期，因為入水角度過大，激起宛如下水餃的漫天水花。

「我真的沒跳好，我今天特別不高興。」周韋彤懊悔她的一雙腿就是因為反覆練習這個動作，才導致傷痕累累，卻還是無法展現練習成果，一時情緒上來，當眾淚崩向教練道歉：「對不起！」只是她的努力仍被好身材模糊了焦點，吸引不少網友歪樓留言「差点掉出来的水平」、「頂不住頂不住」、「一波未平一波又起」，甚至還有人注意到她疑似春光外洩，犧牲不小。