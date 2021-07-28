貨櫃三雄長榮、萬海及陽明股價近期劇烈回檔，其中陽明連續3個營業日達證交所「公布注意交易資訊」標準，證交所周三(28日) 公告，陽明列為處置股，將採每20分鐘撮合一次，處置期間從7月29日至8月11日。

證交所27日公告達「公布注意交易資訊」標準累計次數異常與列為注意股票的有價證券，陽明周一（26日）先因近6個營業日（含當日）累積的收盤價漲跌達30.70%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達52元，被列入注意股，若28日股價又下跌，陽明將列入處置股。

陽明28日股價收跌3.67%，收在118元，盤中一度觸及跌停板，交易張數也較昨日放量，來到48.4萬張。

證交所表示，陽明連續三個營業日達本公司「公布注意交易資訊」標準，且該股票於最近30個營業日內曾發布處置交易資訊。從7月29日至8月11日10個營業日，採每20分鐘撮合一次，款券預收、禁止當沖。

由於陽明近日當沖比重仍高達6成，陽明28日成交值達566.1178億元、高居第二，預料陽明未來10個營業日的成交量將明顯萎縮。