達麗建設（6177）和海悅國際（2348）今（28）日同步公告，共同合資以16.8889億元的價格，成功得標台灣糖業公司位於高雄市橋頭區後壁田段的合作興建房屋招標案。其中，達麗建設出資11.82億元，海悅國際出資5.06億元。

今天晚上達麗、海悅國際同步公告，與台糖公司簽訂合作興建房屋契約，合計得標總價款共16.8889億元，其中達麗出資比例約七成，海悅國際約三成。

全案依台灣糖業公司公開招標徵求投資開發商合作興建房屋契約書辦理。至於取得之具體目的，為合作興建房屋出售。