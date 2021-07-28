雲林縣政府為解決土庫鎮東平里每遇豪大雨經常積水等問題，向中央爭取1898萬元辦理「馬公厝支線東平里段治理工程」，28日雲林縣長張麗善等人舉辦地方說明會，預計工程將於明年2月完工，改善當地生活品質、保障生命財產安全。

張麗善28日率縣水利處副處長吳文能等人前往土庫鎮東平里，說明「馬公厝支線東平里段治理工程」相關事宜，雲林縣議會議長沈宗隆祕書吳明煌、土庫鎮民代表會主席張維心、東平里里長黃再添等人到場與會。

張麗善表示，此工程範圍為土庫鎮新生街沿民生路至仁愛街，施工長度約600公尺，內容包含排水工程改善、路面修復等，預定工期為200日曆天，可望於明年2月完工。

張麗善說，「馬公厝支線東平里段治理工程」由經濟部水利署核准總工程費1898萬元，將改善東平里內排水溝斷面尺寸，逐步加大通洪斷面，強降雨後仍可維持排水功能而不溢流，將水流引入馬公厝大排系統。

縣府目前已完成發包作業，預定8月初可進場施工。由於工程施作範圍緊鄰居民住家，縣府亦將辦理鄰房鑑定，以便後續若有因工程關係造成房屋龜裂、傷痕情形，能確保獲得賠償，保障鄉親權利。

縣議員王鈺齊提到，土庫東平里民生路因地勢較低窪，每逢豪雨、颱風季節急降雨積水無法宣洩，造成淹水問題困擾當地居民。感謝張縣長及縣府團隊為地方爭取地下排水箱涵施作，盼完工後大大改善居民生活品質、保障生命財產安全。