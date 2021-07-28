二級警戒，全台幼兒園有條件開放，南投有59所幼兒園復課，南投縣教育處長陸正威28日前往長愛幼兒園視察防疫情況。（黃國峰攝）

防疫三級警戒27日起降為二級警戒，全台幼兒園有條件開放，南投縣共189所公私立幼兒園中，有59所幼兒園復課，南投縣教育處長陸正威28日前往長愛幼兒園視察防疫情況，並到教室觀察幼兒上課狀況，還和小朋友們一起，練習洗手步驟。

陸正威表示，依據防疫管理指引，幼兒園開放條件是80％以上教師及工作人員完成疫苗接種才可開園，本縣幼兒園教職員工整體疫苗施打率已達9成以上，可有條件恢復正常上課，兼顧防疫與托育照顧，讓家長與幼兒都能恢復正常生活。

教育處指出，復課幼兒園應依室內活動室面積計算容留人數，配合落實自主防疫管理措施，包含教職員工及幼生每日測量體溫2次，調整課程、遊戲、用餐、午睡分流管制，維持社交距離，幼童專用車應通風且採固定座位及梅花座，強化每日環境清消，常接觸區域每天消毒5次，每周至少1次全園大消毒。

長愛幼兒園園長廖信音表示，在復課前已依縣府所規定的防疫作為，完成整個幼兒園的環境清消，所有的教職員工也都100％完成疫苗接種，會落實各項防疫工作，讓孩子安全快樂的成長。因受到疫情及少子化的影響，今年新生入學人數就偏少，而復課後有8成的孩子回來上課，可能考慮疫情因素，還有家長仍在觀望。

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