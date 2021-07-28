周天成打出好球後吶喊，為自己增添氣勢。（季志翔攝）

東京奧運羽球小組賽今天陸續結束最後一天賽程，晚間男單周天成、王子維分別苦戰3局勝出，順利從小組賽分組第1出線，接下來都會好好準備淘汰賽階段，希望可以走得更遠。

周天成是奧運男單第2種子，王子維是第10種子，賽前預料各自面對世界排名低的加拿大楊燦、愛爾蘭阮日的贏面較高，不過最後都是3局大戰才險勝，周天成賽後指出，對手今天打得很好，有好多分數都是多拍來回，自己也有一些失誤，但是最後順利獲勝，很替自己開心，也為對手好球喝采。

周天成並說，場地兩邊順、逆風差蠻大的，所以換邊時要更加注意，僅管比賽中面臨頹勢，但在奧運舞台不論如何都要努力挺過，第3局尾聲他也為自己幾顆好球吶喊，由於16強輪空、直接晉級8強，接下來兩天會好好準備。

兩位台灣好手開賽時間相同差不多，戰況也都打得令人糾結，王子維指出，賽前就有看對手阮日的影片，感覺不好對付，自己一開始顧慮也有點多、跑動不太順，讓球的質量也不夠，這樣的惡性循環讓他打起來相對辛苦，所幸挺過危機，第3局尾聲靠著連得6分鎖定勝利、晉級16強。

王子維將和丹麥安賽龍爭奪8強席次，他說，今年初安賽龍狀況不錯，不過還沒對到，他也很期待這次交手，由於對手出手點高進攻又兇，會盡量不要讓安賽龍出手太舒服。