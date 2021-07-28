東奧中華隊進場服裝上的小小漆藝扣，可有大學問，是承傳70多年漆器工藝的中市「光山行」所打造。（賴信佑提供／陳淑芬台中傳真）

東奧中華隊進場服裝上的小小漆藝扣，可有大學問，是承傳70多年漆器工藝的中市「光山行」所打造。（陳淑芬攝）

東奧中華隊進場服裝的小鈕扣可有大學問，蘊涵著中市「光山行」傳承70多年漆藝故事。第三代傳人賴信佑說，「漆藝扣」是以祖父相傳「千層堆漆」技法打造，圓形「漆藝扣」大小僅直徑1.5公分、厚0.3公分，卻是以6種顏色漆手工堆疊120層精緻製成，工序繁複不容失誤。將家傳漆藝登上國際舞台的他，談及從傳統走到現代之路，哽咽感觸地說：「真的不容易！」。

「漆藝最困難在於耐心與時間！」35歲的賴信佑說，服裝設計師周裕穎為宣揚台灣是亞洲第一個婚姻平權國家，設計6色彩虹「漆藝扣」。這是他第一次以漆藝製作服裝配件，傳統工序相當繁複，那薄薄的0.3公分是以漆手工堆疊120層製成，必須前漆乾才能再上厚漆，否則全功盡棄，經裁切、打磨及拋光，再撒上金、銀粉象徵「穿金戴銀」，再印製上中華奧會會徽，前後耗時4個月完成。

賴家漆藝源於出生於1924年賴高山，他曾遠赴東京美術學校漆工科學習油畫漆彩，1963年在中市成立光山漆器行，藝品以絕活「千層堆漆」融合台灣「蓬萊塗」色彩，廣受喜愛，兒子賴作明也赴日深造，父子檔成立「賴高山藝術紀念館」推廣漆藝。

第三代賴信佑從小跟著祖父與父親作漆器，年輕氣盛的他背離父親期待在通訊、糕餅等職場四處闖蕩，直到2013年時文化部文化資產局推出「台灣百年漆藝特展」，過世的祖父以知名漆器工藝師身分參展，他猛然驚覺思及父已年邁、賴家漆藝恐將凋零，5年前毅然返家扛起傳承重任。

賴信佑不諱言地表示，初期在行銷、包裝及品牌定位與父親有過不少磨合，父子關係也曾走到冰點，慢慢地在親情與漆藝的執著中走出1條路來。談及父親已在今年3月間去世，他感念又感慨哽咽地說：「我要跟阿公、爸爸學的還很多」，這一路走來「真的不容易」。

賴信佑說，漆器的既定印象是造價昂貴，主要是做祭拜器具或富貴人家高級器皿，市場已逐漸萎縮，未來必須要思考到使用者的角度，將傳統原料及技術走出設計感及生活實用度，就像汽車工藝能與時俱進轉化為當代工藝，未來，他要讓對賴家意義重大的「光山行」，從傳統走到現代建立當代品牌。