劉奕兒在《超感應學園》飾演陰間引路人。（八大提供）

劉奕兒劇中被姜濤告白。（八大提供）

《超感應學園》主演們出席線上特映會。（八大提供）

校園奇幻劇《超感應學園》28日舉辦線上VIP特映會，主要演員蔡凡熙、劉奕兒、姜濤、林思廷、洪群鈞與導演林彥廷、監製唐在揚線上齊聚，劉奕兒看片花時淚流不止，讓眾人大傻眼，哭成淚人兒她事後表示，也不知道自己是怎麼了，自嘲：「可能那個來，看到小路（她劇中角色）的畫面，有頓時回到小路的感覺，就覺得好想大家、好難過喔，就開始哭了，因為戲裡小路沒什麼朋友，所以很想你們，我好像起肖！」

劉奕兒說，她飾演的小路是「陰間引路人」，穿梭陰陽兩界，被大家笑稱是「陰陽人」，這角色有點特別，不是人又是人，所以她每天開工都有些小儀式，一定會在貼身衣物放護身符，穿上戲服後就會心悶，整個人會安靜下來，「剛剛就是不小心跑回去角色，整個人壞掉」，她也回憶拍戲過程中，好幾次隔天睡醒是心痛痛到醒，感覺自己的靈魂在哭泣、會自動流淚，幸好劇中擁有蔡凡熙、姜濤兩位男神的愛，成了她這角色的福利，才感覺沒那麼孤單，尤其是被姜濤告白時，真的會覺得自己是全世界最幸福的女生。

劉奕兒有一場與蔡凡熙的轉頭吻戲拍了10多次，拍完她直接因過敏而送醫，開玩笑猜應該是蔡凡熙沒刷牙，她也爆料有一場戲是蔡凡熙用手幫她擦眼淚，開拍前蔡凡熙曾說要去上廁所，但該場景其實沒有地方可洗手，直到演完後，她驚覺不對勁，逼問蔡凡熙有沒有洗手？對方卻回她：「上廁所幹嘛洗手？」讓她耿耿於懷，蔡凡熙昨緊張急澄清：「我是跟妳開玩笑的啦！我用礦泉水洗手之外，還加噴消毒水耶。」

戲裡戲外都愛搞笑的蔡凡熙，看完片花也說回憶湧上心頭，「那段期間我們大家都很辛苦，這是我拍過最累的一部戲，不管時間、體力上消耗都是，看到拍攝成果出來這麼好，又能看到大家，真的很開心」。人在香港的姜濤也感性地說：「雖然我臉上沒哭，心裡卻在哭，因為我跟你們距離好遠，真的好想再到台灣跟大家見面。」林思廷、洪群鈞也異口同聲說「去年夏天的辛苦都值得了！是最棒的暑假」。

《超感應學園》是一部有笑、有淚又能發人深省的校園奇幻劇，監製唐在揚表示：「其實10年前我就想拍一個有趣、又帶有驚悚元素的作品，但一直拍不出來，等到10年後有好劇本跟組合，也希望《超感應學園》 能帶給大家耳目一新的感受。」導演林彥廷則大讚劇中演員性格特質符合角色設定，他透露：「這些演員之間產生了非常好的化學變化，我也相信觀眾在看了之後能投射到自己學生時期跟好朋友一起經歷的校園生活，很期待大家透過《超感應學園》跟著我們一起去冒險。」《超感應學園》將於8月7日起，每周六晚間8點在八大戲劇台全台首播、八大綜合台於每周日晚間10點播出。